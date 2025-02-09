Иркутянина с дефектом уха и в трико разыскивают в Хабаровском крае

38-летний Антон Колбаско ранее проживал в Ангарске. В начале лета 2024 года он приехал в село Кругликово района имени Лазо к своим знакомым, а 23 июня пропал без вести. С этой даты никаких данных о его местонахождении не появлялось, в родной город Антон также не вернулся.