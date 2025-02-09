Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянина с дефектом уха и в трико разыскивают в Хабаровском крае

Мужчина дезориентирован и нуждается в помощи врачей.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае повторно объявили в розыск жителя Иркутской области, которого не могут найти ещё с прошлого лета. Мужчина нуждается в медпомощи, сообщает Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

38-летний Антон Колбаско ранее проживал в Ангарске. В начале лета 2024 года он приехал в село Кругликово района имени Лазо к своим знакомым, а 23 июня пропал без вести. С этой даты никаких данных о его местонахождении не появлялось, в родной город Антон также не вернулся.

Волонтёры опубликовали приметы пропавшего. Антон ростом 165 сантимертов, у него среднее телосложение, голубые глаза и тёмные волосы. На ухе имеется видимый дефект. В момент пропажи был одет в тёмную футболку, чёрное трико и чёрные тапочки.

Отмечается, что иркутянин дезориентирован и нуждается в помощи врачей. Всех, кто знает, где он был или где находится сейчас, просят связаться с ДПСО или экстренными службами.