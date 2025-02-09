Иркутянина с дефектом уха и в трико разыскивают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае повторно объявили в розыск жителя Иркутской области, которого не могут найти ещё с прошлого лета. Мужчина нуждается в медпомощи, сообщает Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
38-летний Антон Колбаско ранее проживал в Ангарске. В начале лета 2024 года он приехал в село Кругликово района имени Лазо к своим знакомым, а 23 июня пропал без вести. С этой даты никаких данных о его местонахождении не появлялось, в родной город Антон также не вернулся.
Волонтёры опубликовали приметы пропавшего. Антон ростом 165 сантимертов, у него среднее телосложение, голубые глаза и тёмные волосы. На ухе имеется видимый дефект. В момент пропажи был одет в тёмную футболку, чёрное трико и чёрные тапочки.
Отмечается, что иркутянин дезориентирован и нуждается в помощи врачей. Всех, кто знает, где он был или где находится сейчас, просят связаться с ДПСО или экстренными службами.