В Красноярском районе разлилась нефть

В субботу, 8 февраля, в Красноярском районе разлилась нефтесодержащая жидкость (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.