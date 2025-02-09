В Челябинске пенсионер бросил «коктейль Молотова» на крыльцо Управления культуры

Все произошло вечером 8 февраля.
Сообщение о том, что горит входная группа административного здания, поступило в 17.02, следует из оперативной сводки регионального Главка МЧС.
«Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений», — говорится в документе.
В пресс-службе ГУ МВД по области уточнили, что «устанавливается подозреваемый в совершении попытки поджога административного здания, а также все обстоятельства произошедшего».
Добавим, ущерба и пострадавших нет. Здание Управления культуры Челябинска находится на улице Цвиллинга, по соседству с военкоматом.