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В Челябинске пенсионер бросил «коктейль Молотова» на крыльцо Управления культуры

В Челябинске пожилой человек бросил «коктейль Молотова» на крыльцо Управления культуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло вечером 8 февраля.

Сообщение о том, что горит входная группа административного здания, поступило в 17.02, следует из оперативной сводки регионального Главка МЧС.

«Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений», — говорится в документе.

В пресс-службе ГУ МВД по области уточнили, что «устанавливается подозреваемый в совершении попытки поджога административного здания, а также все обстоятельства произошедшего».

Добавим, ущерба и пострадавших нет. Здание Управления культуры Челябинска находится на улице Цвиллинга, по соседству с военкоматом.