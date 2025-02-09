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В аэропорту Пулково сняли ограничения

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Временные ограничения, введенные в 6.55 мск на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В петербургском аэропорту Пулково в 08.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил Кореняко.