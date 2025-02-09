В аэропорту Пулково сняли ограничения

Ранее он сообщал о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«В петербургском аэропорту Пулково в 08.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил Кореняко.