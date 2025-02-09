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В Бурятии семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /ТАСС/. Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем возле села Ошурково в Иволгинском районе Бурятии. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Бурятия.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, сегодня около 10:00 (05:00 мск — прим. ТАСС) вблизи с. Ошурково 38-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio при выполнении обгона совершил столкновение с автомобилем Toyota Hiace под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП в медицинское учреждение обратились 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Микроавтобус не следовал по маршруту, а выполнял частную перевозку группы людей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.