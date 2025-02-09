Выявлена наледь: рейсовый автобус съехал в кювет под Лесозаводском

Автобус съехал с дороги в районе 23 км автодороги «Лесное — Лесозаводск — Тихменево». Как выяснили сотрудники ГАИ, это был рейсовый автобус по маршруту «Спасск Дальний — Лесозаводск». Водитель 1981 г.р. как раз возвращался в Спасск-Дальний один, без пассажиров, и, не справившись с управлением, съехал в кювет.