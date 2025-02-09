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Выявлена наледь: рейсовый автобус съехал в кювет под Лесозаводском

Рейсовый автобус съехал с дороги в Лесозаводском округе.

Источник: ГУ МВД

Рейсовый автобус съехал с дороги в кювет в Лесозаводском муниципальном округе в Приморье. Организация, обслуживающая дорогу, понесет ответственность, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Автобус съехал с дороги в районе 23 км автодороги «Лесное — Лесозаводск — Тихменево». Как выяснили сотрудники ГАИ, это был рейсовый автобус по маршруту «Спасск Дальний — Лесозаводск». Водитель 1981 г.р. как раз возвращался в Спасск-Дальний один, без пассажиров, и, не справившись с управлением, съехал в кювет.

К счастью, ни водитель, ни автобус не пострадали в результате происшествия.

Лесозаводская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Организация, обслуживающая дорогу, будет привлечена к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

«Уже установлено, что в месте ДТП присутствует наледь. В ближайшее время прокуратура потребует от АО “Примавтодор” устранения выявленных нарушений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП» писала о ДТП, произошедшем на трассе «Артем — Находка».