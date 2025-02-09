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Женщина погибла на пожаре в посёлке Магистральный Иркутской области

На пожаре в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области погибла 70-летняя женщина.

На пожаре в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области погибла 70-летняя женщина. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Частный дом в посёлке загорелся в ночное время. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Хозяин дома успел вывести из огня жену и сына, однако вернуться за пожилой матерью не смог: помещение уже затянул густой дым. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь потушили 10 сотрудников МЧС, задействовав 3 единицы техники.

«Пожарного извещателя в жилье не было. Он среагировал бы на задымление и разбудил домочадцев. Это помогло бы избежать тяжелых последствий», — отметили в МЧС.

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