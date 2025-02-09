Омский пенсионер проткнул лёгкое своему приятелю

ОМВД России по Марьяновскому району проводит проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью. В полицию поступило сообщение из местной больницы о госпитализации 43-летнего жителя с ножевым ранением груди и повреждением лёгкого.
По данным полиции, травму потерпевший получил во время совместного распития спиртного. 61-летний житель р. п. Кормиловка, с которым произошёл конфликт, нанёс удар кухонным ножом.
Ранее несудимого мужчину задержали на месте происшествия. Орудие преступления — кухонный нож — изъято.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.