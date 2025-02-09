Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский пенсионер проткнул лёгкое своему приятелю

Мужчины поссорились во время совместного застолья.

Источник: Om1 Омск

ОМВД России по Марьяновскому району проводит проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью. В полицию поступило сообщение из местной больницы о госпитализации 43-летнего жителя с ножевым ранением груди и повреждением лёгкого.

По данным полиции, травму потерпевший получил во время совместного распития спиртного. 61-летний житель р. п. Кормиловка, с которым произошёл конфликт, нанёс удар кухонным ножом.

Ранее несудимого мужчину задержали на месте происшествия. Орудие преступления — кухонный нож — изъято.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.