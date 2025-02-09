Четыре автомобиля сгорели за прошедшие сутки в Иркутской области

В Нукутском районе на 27 километре трассы Залари — Жигалово воспламенился грузовой автомобиль «Газель Next». Огонь ликвидировали на 6 квадратах. Четвертый случай произошел в поселке Чунский. Там загорелась Toyota Vista. Площадь возгорания составила 7 квадратов. Во всех случаях предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет.