Четыре автомобиля сгорели за прошедшие сутки в Иркутской области

На территории Иркутской области за прошедшие сутки сгорели четыре автомобиля. Огонь повредил несколько легковых и грузовых машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
— В поселке Тыреть загорелась Toyota Isis. Легковушка находилась в гараже. Причиной пожара стало короткое замыкание неправильно установленной сигнализации. Огонь на 2 квадратах ликвидировали 6 человек с помощью 2 единиц техники. В Усольском районе в садоводстве «Сибиряк» загорелась Honda Airwave. Уничтожены сгораемые части автомобиля на 4 квадратах, — говорится в сообщении ведомства.
В Нукутском районе на 27 километре трассы Залари — Жигалово воспламенился грузовой автомобиль «Газель Next». Огонь ликвидировали на 6 квадратах. Четвертый случай произошел в поселке Чунский. Там загорелась Toyota Vista. Площадь возгорания составила 7 квадратов. Во всех случаях предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет.