В Башкирии поймали подростков за серию краж из автомобилей

В Стерлитамаке сотрудники полиции задержали двух молодых людей 2005 и 2007 годов рождения, подозреваемых в серии краж из автомобилей. Об этом сообщают в МВД республики.
Потерпевшими стали два жителя города, у которых пропали строительные инструменты и аудиоаппаратура. Как выяснилось, процесс похищения попал на камеру видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий молодых парней задержали.
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли на балконе их съёмной квартиры всё похищенное имущество: сварочный полуавтомат, болгарку, шуруповерт, заклепочник, удлинитель, 2 чемодана для инструментов, моноблок усилитель и сабвуфер. По их словам, они целенаправленно искали во дворах автомобили, необорудованные сигнализацией и пробовали открывать их багажники.
Подозреваемые дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).
После проведения необходимых следственных действий законным владельцам будет возвращено все изъятое имущество.