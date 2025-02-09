В Башкирии поймали подростков за серию краж из автомобилей

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли на балконе их съёмной квартиры всё похищенное имущество: сварочный полуавтомат, болгарку, шуруповерт, заклепочник, удлинитель, 2 чемодана для инструментов, моноблок усилитель и сабвуфер. По их словам, они целенаправленно искали во дворах автомобили, необорудованные сигнализацией и пробовали открывать их багажники.