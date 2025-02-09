Из-за жалобы на запах в Башкирии в квартире обнаружили тело убитой девушки

Подозрение пало на 24-летнего жителя Чекмагушевского района. Позже выяснилось, что мужчина пришел в квартиру своей жертвы и во время конфликта ударил ее ножом по различным частям тела, а после ушел из дома, взяв с собой орудие убийства. После преступления он продолжил жить, как ни в чем не бывало.