Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за жалобы на запах в Башкирии в квартире обнаружили тело убитой девушки

В Башкирии задержали 24-летнего убившего девушку мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Илишевском районе Башкирии задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки мужчину. Об этом сообщили в МВД республики.

По предоставленным данным, в полицию обратились соседи, которые сообщили о странном запахе, идущем из квартиры девушки.

Когда полицию прибыли на место случившегося, они обнаружили в квартиры тело хозяйки и установили, что она была убита и причем уже давно.

Подозрение пало на 24-летнего жителя Чекмагушевского района. Позже выяснилось, что мужчина пришел в квартиру своей жертвы и во время конфликта ударил ее ножом по различным частям тела, а после ушел из дома, взяв с собой орудие убийства. После преступления он продолжил жить, как ни в чем не бывало.

Сейчас ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.