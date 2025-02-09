Из-за жалобы на запах в Башкирии в квартире обнаружили тело убитой девушки

В Илишевском районе Башкирии задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки мужчину. Об этом сообщили в МВД республики.
По предоставленным данным, в полицию обратились соседи, которые сообщили о странном запахе, идущем из квартиры девушки.
Когда полицию прибыли на место случившегося, они обнаружили в квартиры тело хозяйки и установили, что она была убита и причем уже давно.
Подозрение пало на 24-летнего жителя Чекмагушевского района. Позже выяснилось, что мужчина пришел в квартиру своей жертвы и во время конфликта ударил ее ножом по различным частям тела, а после ушел из дома, взяв с собой орудие убийства. После преступления он продолжил жить, как ни в чем не бывало.
Сейчас ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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