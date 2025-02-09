Пожарные предотвратили взрыв в СНТ

По прибытии огнеборцев на место происшествия выяснилось, что очаг возгорания находится в одноэтажном деревянном частном доме с мансардой. Огонь пожирал мебель и личные вещи хозяев, но спасать надо было другое имущество в виде пары газовых баллонов. Если бы пламя охватило их, досталось бы и окружающим строениям.