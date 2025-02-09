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Пожарные предотвратили взрыв в СНТ

Из горящего дома вовремя вынесли два газовых баллона.

Сообщение о пожаре в СНТ «Победа», что в Ленинградском районе Калининграда, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около часа ночи 9 февраля.

По прибытии огнеборцев на место происшествия выяснилось, что очаг возгорания находится в одноэтажном деревянном частном доме с мансардой. Огонь пожирал мебель и личные вещи хозяев, но спасать надо было другое имущество в виде пары газовых баллонов. Если бы пламя охватило их, досталось бы и окружающим строениям.

В итоге емкости благополучно эвакуировали, обошлось и без пострадавших среди людей.

пожары