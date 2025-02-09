В Воронежской области на пожаре погибли двухлетняя девочка и ее трехлетний брат

В субботу, 8 февраля, около 11 часов загорелся жилой дом в селе Новая Чигла Таловского района. Во время тушения пожара обнаружили тела двухлетней девочки и ее трехлетнего брата. По предварительным данным, дети отравились насмерть дымом. Видимо, он шел от сгоревшего холодильника.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Они изъяли на месте пожара предметы, имеющие значение для разбирательства в деле. Также работники СК назначили комплекс экспертиз. Судебно-медицинская должна установить точные причины смерти детей. Пожарно-техническая — выяснить, почему загорелся дом. Также сотрудники СК допрашивают свидетелей.
В СК напоминают элементарные правила пожарной безопасности. В частности, призывают не использовать электроприборы не по назначению, соблюдать правила их эксплуатации, не применять самодельные электронагревательные приборы. А детей не оставлять без присмотра взрослых. Им надо рассказывать о правилах противопожарной безопасности, выучить с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара. У детей в результате таких бесед должно сформироваться чувство опасности огня.