В Воронежской области на пожаре погибли двухлетняя девочка и ее трехлетний брат

В СК напоминают элементарные правила пожарной безопасности. В частности, призывают не использовать электроприборы не по назначению, соблюдать правила их эксплуатации, не применять самодельные электронагревательные приборы. А детей не оставлять без присмотра взрослых. Им надо рассказывать о правилах противопожарной безопасности, выучить с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара. У детей в результате таких бесед должно сформироваться чувство опасности огня.