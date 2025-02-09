«Хотели жить вместе»: родственница погибшей пары из Ачинска раскрыла детали трагедии

В Ачинске 9 февраля 36-летний местный житель совершил убийство Вячеслава и Екатерины. Родственница погибших рассказала, что пара строила планы жить вместе, но бывший муж Кати решил помешать счастью.
Собеседница «МК в Красноярске» рассказала, что общалась с Екатериной мало. У женщины осталась маленькая дочь.
«Она была доброй, судя по разговорам. Работала лаборантом. Вячеслав часто проводил у нее время, хотели жить вместе», — рассказала родственница погибшего.
Вячеслав К. работал в нефтяной компании и жил в отдельном доме. Был весёлым и любил шутить. В ряде СМИ и релизах ведомств сообщалось, что погибший был соседом, но, по словам собеседницы, он жил далеко от дома Екатерины. Однако часто отвозил возлюбленную на работу.
«До этого на них никто не нападал. Но все, с кем я на эту тему говорила, считают, что причина в ревности», — добавила родственница Вячеслава.
Тела пары нашли в 7 утра 9 февраля. Убийца, бывший муж Екатерины, попытался покончить с собой. Сейчас, по данным СК, он в реанимации.