«Хотели жить вместе»: родственница погибшей пары из Ачинска раскрыла детали трагедии

Вячеслав К. работал в нефтяной компании и жил в отдельном доме. Был весёлым и любил шутить. В ряде СМИ и релизах ведомств сообщалось, что погибший был соседом, но, по словам собеседницы, он жил далеко от дома Екатерины. Однако часто отвозил возлюбленную на работу.