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В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мужчина открыл огонь по полицейским в Гамбурге, он был задержан, в ходе инцидента пострадавших нет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

«В 19.53 (21.53 субботы мск — ред.) неизвестный выстрелил по полицейским в районе Нойграбен по близости от железнодорожной станции. Через три часа беглый преступник был задержан… Полицейские в штатском на станции обратили внимание на группу спорящих друг с другом людей. Полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались. По информации Bild, происходило ограбление. Во время побега один из мужчин открыл огонь по полицейским в штатском», — пишет издание.

Отмечается, что полиция в ответ также открыла стрельбу, однако в результате инцидента пострадавших ни с одной из сторон нет. На станции было приостановлено движение, в городе проводилась масштабная операция по поимке стрелявшего.