В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским

«В 19.53 (21.53 субботы мск — ред.) неизвестный выстрелил по полицейским в районе Нойграбен по близости от железнодорожной станции. Через три часа беглый преступник был задержан… Полицейские в штатском на станции обратили внимание на группу спорящих друг с другом людей. Полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались. По информации Bild, происходило ограбление. Во время побега один из мужчин открыл огонь по полицейским в штатском», — пишет издание.