В Минском районе в результате ДТП пострадал ребенок

Происшествие случилось 8 февраля около 12.57. 48-летняя жительница Минского района, управляя автомобилем Volvo, при выезде с парковочного места на ул. Военный городок в аг. Колодищи, не убедилась в безопасности выполняемого маневра, в результате чего совершила столкновение с движущимся автомобилем Geely под управлением 77-летнего жителя Минского района.