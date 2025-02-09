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В Минском районе в результате ДТП пострадал ребенок

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в результате ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Происшествие случилось 8 февраля около 12.57. 48-летняя жительница Минского района, управляя автомобилем Volvo, при выезде с парковочного места на ул. Военный городок в аг. Колодищи, не убедилась в безопасности выполняемого маневра, в результате чего совершила столкновение с движущимся автомобилем Geely под управлением 77-летнего жителя Минского района.

В результате ДТП 11-летняя девочка, пассажир автомобиля Geely, получила травмы. Известно, что несовершеннолетняя находилась на переднем сиденье без детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек, дополнительных сидений), позволяющих надежно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. За данное нарушение водитель автомобиля Geely привлечен к административной ответственности по ч.6 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой действиям водителя автомобиля Volvo будет дана правовая оценка.