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Житель Красноярска проехал сотни километров, чтобы сбыть наркотики

В Кодинске задержали закладчика из краевого центра.

Источник: Комсомольская правда

В Кодинске задержали закладчика. Как рассказали в краевом МВД, 46-летний житель Красноярска отправился в Кежемский район, чтобы сбыть наркотики. Мужчину задержали прямо у подъезда. Во время досмотра полицейские обнаружили 27 приготовленных свёртков, которые были обмотаны на саморезы. В них находилось почти десять граммов героина. Ещё 21 свёрток нашли в квартире, которую арендовал подозреваемый.

Также оперативники изъяли пять закладок, которые фигурант уже успел разложить на территории Кодинска. На подозреваемого завели два уголовных дела. Сейчас он под стражей.