Житель Красноярска проехал сотни километров, чтобы сбыть наркотики

В Кодинске задержали закладчика. Как рассказали в краевом МВД, 46-летний житель Красноярска отправился в Кежемский район, чтобы сбыть наркотики. Мужчину задержали прямо у подъезда. Во время досмотра полицейские обнаружили 27 приготовленных свёртков, которые были обмотаны на саморезы. В них находилось почти десять граммов героина. Ещё 21 свёрток нашли в квартире, которую арендовал подозреваемый.