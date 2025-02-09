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Жизнь двух мужчин унес пожар в многоквартирном доме в Хабаровске

В Хабаровске на улице Суворова в одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул огонь.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровске на улице Суворова в одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул огонь.

Огнеборцы оперативно прибыли на место, но, когда вскрыли дверь квартиры, обнаружили только двух мужчин без признаков жизни. К сожалению, бригада скорой помощи, прибывшая на место, не смогла спасти жертв пожара. Соседи из подъезда самостоятельно эвакуировались по незадымляемому лестничному маршу.

Огонь охватил домашние вещи и мебель.

Дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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