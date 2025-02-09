Легковушки разбились всмятку в жутком ДТП под Новосибирском

Серьезная авария с трагическим исходом произошла сегодня, 9 февраля, на Северном объезде у поворота к Катковскому поселку под Новосибирском. В результате столкновения нескольких автомобилей погиб один человек.
По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», участниками ДТП стали не менее четырех транспортных средств: тягач КамАЗ, седан Toyota Corolla, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и кроссовер Nissan X-Trail.
Наиболее серьезные повреждения получил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По информации очевидцев, водитель Prado погиб на месте происшествия.
На месте аварии работают специалисты экстренных служб.
Одна из подписчиц сообщила, что, по словам ее мужа, проезжавшего мимо места происшествия, в аварии также пострадал ребенок. Информация о состоянии ребенка уточняется.