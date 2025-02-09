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В Минском районе непристегнутая 11-летняя девочка получил травмы в ДТП

Непристегнутый ребенок пострадал при столкновении Volvo и Geely под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе в ДТП пострадала школьница, которую в машине перевозили без удерживающего устройства, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла в агрогородке Колодищи 8 февраля. Около 12.57 часов 48-летняя женщина на «Вольво», выезжая с парковки на улице Военный городок, не пропустила движущийся «Джили», за рулем которого был 77-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 11-летняя девочка, которая находилась в «Джили» на переднем сиденье. Ребенка перевозили без детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих безопасно пристегнуть ремнями безопасности. За это нарушение водителя «Джили» привлекли к административной ответственности (ч.6 ст. 18.13 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Также правовая оценка будет дана действиям водителя автомобиля «Вольво».

Еще ГАИ назвала сумму штрафа за прогрев двигателя в Беларуси дольше пяти минут.

Тем временем медики сказали, что состояние ребенка и матери, пострадавших после взрыва в Жлобине, остается тяжелым.

А еще мы писали, как МЧС откачивает горячую воду из подвала жилого дома на месте прорыва в Минске.