В Минском районе непристегнутая 11-летняя девочка получил травмы в ДТП

В результате столкновения пострадала 11-летняя девочка, которая находилась в «Джили» на переднем сиденье. Ребенка перевозили без детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих безопасно пристегнуть ремнями безопасности. За это нарушение водителя «Джили» привлекли к административной ответственности (ч.6 ст. 18.13 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).