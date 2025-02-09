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На трассе между Новороссийском и Геленджиком сильный ветер опрокинул грузовик

Вечером 8 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон», в районе обхода поселка Кабардинка из-за сильного ветра опрокинулся второй за сутки тентованный грузовик.

Источник: Коммерсантъ

В связи с порывами ветра, на участке от Новороссийска до Геленджика с 21:00 было ограничено движение для автотранспорта с высокой парусностью, сообщает в своем Telegram-канале Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате опрокидывания грузовика пострадавших нет. Одно из направлений проезжей части было заблокировано. Движение автотранспорта перенаправили через Кабардинку.

В Госавтоинспекции напомнили, что при сильном боковом ветре легковые машины с высоким центром тяжести, а также микроавтобусы, фургоны и грузовики могут уйти в занос и потерять управление. В связи водителям рекомендовали отложить свои поездки во время сильного ветра.