На трассе между Новороссийском и Геленджиком сильный ветер опрокинул грузовик

В Госавтоинспекции напомнили, что при сильном боковом ветре легковые машины с высоким центром тяжести, а также микроавтобусы, фургоны и грузовики могут уйти в занос и потерять управление. В связи водителям рекомендовали отложить свои поездки во время сильного ветра.