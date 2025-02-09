В Уфе задержали водителя, перевозившего ванну с человеком.

«Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения, — отметил главный госавтоинспектор Башкирии. — Начата проверка. Личность водителя и пассажиров установлены. За множественные нарушения ПДД 22-летний автолюбитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, за управление транспортным средством со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям. Также в отношении 16-летней пассажирки, которая периодически высовывалась из салона автомобиля, составлен административный материал за непристегнутый ремень безопасности».