В Уфе задержали водителя, перевозившего ванну с человеком.

В Уфе сотрудники ГАИ задержали водителя, перевозившего ванну с человеком в прицепе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Как рассказал Севастьянов, накануне в ходе мониторинга соцсетей было обнаружено видео, на котором молодой водитель ВАЗ-2114 перевозил в прицепе человека.
«Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения, — отметил главный госавтоинспектор Башкирии. — Начата проверка. Личность водителя и пассажиров установлены. За множественные нарушения ПДД 22-летний автолюбитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, за управление транспортным средством со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям. Также в отношении 16-летней пассажирки, которая периодически высовывалась из салона автомобиля, составлен административный материал за непристегнутый ремень безопасности».