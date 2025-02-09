Жительница Ангарска продала породистого щенка и стала жертвой мошенников

Покупателей нашли. Выяснилось, что ранее они оба были судимы за кражи и мошенничества. Суд признал их виновными в мошенничестве, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Каждому из них назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Щенок же вернулся к своей хозяйке.