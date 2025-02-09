Жительница Ангарска продала породистого щенка и стала жертвой мошенников

В Ангарске суд вынес приговор 24-летней женщине и 33-летнему мужчине за мошенничество при покупке породистой собаки. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
— Местная жительница разместила объявление о продаже щенка породы йоркширского терьера за 17 тыс. рублей. К ней приехала пара, которая представилась покупателями. Показав скриншот о переводе необходимой суммы, они забрали питомца и ушли. Однако деньги на счет продавца так и не поступили, — говорится в сообщении.
Уже в ходе телефонных разговоров покупатели заверяли, что перевели деньги, но платеж находится еще в обработке. В качестве доказательств пара отправила фото своих паспортов. Не дождавшись поступления средств, пострадавшая обратилась в полицию.
Покупателей нашли. Выяснилось, что ранее они оба были судимы за кражи и мошенничества. Суд признал их виновными в мошенничестве, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Каждому из них назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Щенок же вернулся к своей хозяйке.