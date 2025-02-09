Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

В Дагестане задержаны трое подозреваемых в стрельбе и нападении на полицейского в Дербенте. Об этом 9 февраля сообщает следственное управление СК России по Республике Дагестан в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Уточняется, что трое местных жителей, нарушающих общественный порядок, около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Один из подозреваемых выхватил оружие сотрудника, после чего выстрелил в полицейского не менее восьми раз. С места преступления подозреваемые скрылись.

«Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — указано в заявлении.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).

Новость дополняется

СК