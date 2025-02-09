В Дагестане задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

Уточняется, что трое местных жителей, нарушающих общественный порядок, около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Один из подозреваемых выхватил оружие сотрудника, после чего выстрелил в полицейского не менее восьми раз. С места преступления подозреваемые скрылись.
«Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — указано в заявлении.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).
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