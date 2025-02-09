В Дагестане задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

Уточняется, что трое местных жителей, нарушающих общественный порядок, около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Один из подозреваемых выхватил оружие сотрудника, после чего выстрелил в полицейского не менее восьми раз. С места преступления подозреваемые скрылись.