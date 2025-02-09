На Сахалине ввели режим ЧС в Невельском районе из-за севшего на мель судна

«Наша главная задача — это сплошной мониторинг береговой полосы на предмет наличия нефтепродуктов. Этим мы будем заниматься каждые несколько часов. Люди будут выходить на береговую полосу и проводить наблюдения. Также наш районный Роспотребнадзор ежесуточно будет брать пробы воды на предмет нахождения в ней следов нефтепродуктов», — сказал глава Невельского округа Алексей Шабельник в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.