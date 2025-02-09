На Сахалине ввели режим ЧС в Невельском районе из-за севшего на мель судна

«В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении. Там добавили, что ранее в центр управления в кризисных ситуациях главка поступила информация об иностранном судне, севшем на мель в устье реки Казачки в Невельске.
Отмечается, что разлива топлива не наблюдается. Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России задействованы 16 человек и 7 единиц техники.
«Наша главная задача — это сплошной мониторинг береговой полосы на предмет наличия нефтепродуктов. Этим мы будем заниматься каждые несколько часов. Люди будут выходить на береговую полосу и проводить наблюдения. Также наш районный Роспотребнадзор ежесуточно будет брать пробы воды на предмет нахождения в ней следов нефтепродуктов», — сказал глава Невельского округа Алексей Шабельник в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
В Telegram-канале Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области сообщается, что по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, сегодня с помощью беспилотного авиационного комплекса «Бражник» проведен мониторинг ситуации возле севшего на мель судна. Беспилотник позволил оперативно собрать актуальные данные о состоянии судна и прилегающей территории. Вся полученная информация направлена в оперативный штаб для дальнейшего анализа и принятия решений.
Грузовой балкер An Yang 2 сел на мель из-за сильного шторма. На борту судна находятся 20 членов экипажа, граждан Китая. Они обеспечены едой и водой, в медицинской помощи не нуждаются. Как сообщала пресс-служба правительства региона, судно загружено углем, мазутом и моторным маслом, разлива топлива не обнаружено.