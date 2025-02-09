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73-летний житель Башкирии найден погибшим в собственном доме

73-летний житель Башкирии найден погибшим в собственном доме.

Источник: ГУ МЧС России по РБ

В Балтачевском районе 73-летний мужчина найден погибшим в собственном доме, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Башкирии.

«Местные жители деревни Староямурзино обнаружили своего соседа в спальне на кровати без признаков жизни. Вызвали пожарных потому, что в доме было сильное задымление», — рассказали в МЧС.

Сотрудники МЧС России совместно с добровольцами быстро справились с пожаром: горел утеплитель дымовой трубы на чердаке на площади 2 квадратных метра.

На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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