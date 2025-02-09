73-летний житель Башкирии найден погибшим в собственном доме.

В Балтачевском районе 73-летний мужчина найден погибшим в собственном доме, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Башкирии.
«Местные жители деревни Староямурзино обнаружили своего соседа в спальне на кровати без признаков жизни. Вызвали пожарных потому, что в доме было сильное задымление», — рассказали в МЧС.
Сотрудники МЧС России совместно с добровольцами быстро справились с пожаром: горел утеплитель дымовой трубы на чердаке на площади 2 квадратных метра.
На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.