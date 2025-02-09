Москвича приговорили к 2,5 годам колонии и конфисковали автомобиль за пьянство за рулем

«30-летний житель столицы любил выпить за рулем, за что не только привлекался к административной ответственности, но и был судим по ст. 264.1 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”). И вот в момент очередного грубого нарушения правил дорожного движения — во время движения на автомобиле марки “Nissan Wingroad” по ул. Вильгельма Пика, он был остановлен правоохранителями. Проведенное медицинское освидетельствование установило у мужчины состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.