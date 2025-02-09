Москвича приговорили к 2,5 годам колонии и конфисковали автомобиль за пьянство за рулем

«30-летний житель столицы любил выпить за рулем, за что не только привлекался к административной ответственности, но и был судим по ст. 264.1 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”). И вот в момент очередного грубого нарушения правил дорожного движения — во время движения на автомобиле марки “Nissan Wingroad” по ул. Вильгельма Пика, он был остановлен правоохранителями. Проведенное медицинское освидетельствование установило у мужчины состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе судебного разбирательства, пытаясь избежать конфискации транспортного средства, подсудимый представил договор продажи автомобиля своей матери. Но государственный обвинитель представил доказательства, что сделка мнимая и направлена на воспрепятствование конфискации транспортного средства.
«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок пять лет. Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства», — подчеркнули в пресс-службе.