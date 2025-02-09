Ребёнок в Хабаровске упал в канализационный колодец и погиб

Сегодня, 9 февраля, мальчик, 2017 года рождения, упал в канализационный колодец. От полученных травм он скончался, сообщает ИА AmurMedia..
На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Индустриального района г. Хабаровска Дмитрий Смирнов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по ее результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, контролируется надзорным ведомством.