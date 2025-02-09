Алтаец проснулся от удара об автобус, в который въехал угонщик его машины

Владелец машины рассказал, что вместе с родственниками и их детьми выехал отдыхать на природу. Устав после застолья на жаре, он решил поспать на пассажирском сиденье, и очнулся, когда машина врезалась в автобус. Мужчина получил травму головы от удара о лобовое стекло. Суд установил, что за рулем находился несовершеннолетний племянник мужчины, и освободил автовладельца от административной ответственности.