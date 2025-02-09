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Алтаец проснулся от удара об автобус, в который въехал угонщик его машины

В Новоалтайске племянник угнал машину дяди, когда тот спал на пассажирском сиденье своей машины. Об этом сообщается на сайте Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Источник: Willian Cittadin/CC0

При оформлении ДТП автовладельца обвинили в том, что он находился за рулем, и пытались привлечь к ответственности за употребление алкоголя после ДТП. Дело поступило к мировому судье.

«В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, вину не признал, отрицал факт управления транспортным средством, сказал, что за рулем его автомобиля находился племянник», — отмечается в сообщении.

Владелец машины рассказал, что вместе с родственниками и их детьми выехал отдыхать на природу. Устав после застолья на жаре, он решил поспать на пассажирском сиденье, и очнулся, когда машина врезалась в автобус. Мужчина получил травму головы от удара о лобовое стекло. Суд установил, что за рулем находился несовершеннолетний племянник мужчины, и освободил автовладельца от административной ответственности.