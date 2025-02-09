41 человек погиб в результате ДТП с автобусом и грузовиком на юге Мексики

На юге Мексики рано утром в субботу произошла жуткая авария с автобусом. В результате погиб 41 человек. Об этом сообщили власти штата Табаско, добавив, что спасательные работы до сих пор идут.
Автобус, в котором ехали 48 человек, врезался в грузовик. В катастрофе погибли 38 пассажиров, оба водителя и водитель грузовика. Автобус следовал по маршруту Канкун — Табаско. Авария случилась недалеко от города Эскарсега. По данным Reuters, автобус полностью сгорел, остался только металлический каркас.
Источники из службы безопасности Табаско рассказали, что пока удалось найти только 18 черепов. Многие останки до сих пор не опознаны. Работы по поиску и восстановлению продолжаются.
Губернатор Табаско Хавьер Мэй Родригес сообщил, что авария произошла рядом с Эскарсегой. Он добавил, что власти штата работают вместе с федеральными властями и властями Кампече, чтобы оказать всю необходимую помощь. Министр правительства лично контролирует ситуацию.
Ранее KP.RU писал о смертельной аварии в Ставропольском крае. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека и ещё четыре пострадали.