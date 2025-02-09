16-летний подросток пытался сбежать от кокшетауских полицейских

К примеру, один из подростков, являясь учеником 9-го класса одной из местных школ, находился на улице в пять утра. При этом подросток пытался скрыться от полиции и был задержан за городом после непродолжительной погони. Его мать привлечена к административной ответственности. Также сотрудниками полиции выявлен факт употребления 16-летней студенткой колледжа алкогольных напитков, — сообщили в ведомстве.