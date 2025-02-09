16-летний подросток пытался сбежать от кокшетауских полицейских

На особом контроле полицейских — профилактика подростковой преступности, выявление и пресечение фактов нахождения подростков в увеселительных заведениях и на улице в ночное время, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
Специальные мобильные группы проверили излюбленные места кокшетауских подростков: центральный парк, скверы, компьютерные клубы, кафе и другие развлекательные заведения.
В результате принятых мер, 7 и 8 февраля в полицию областного центра доставлены 10 несовершеннолетних, 9 из них находились ночью на улицах без сопровождения взрослых, 1 в развлекательном заведении.
К примеру, один из подростков, являясь учеником 9-го класса одной из местных школ, находился на улице в пять утра. При этом подросток пытался скрыться от полиции и был задержан за городом после непродолжительной погони. Его мать привлечена к административной ответственности. Также сотрудниками полиции выявлен факт употребления 16-летней студенткой колледжа алкогольных напитков, — сообщили в ведомстве.
Кроме подростковой преступности полицейские пресекают факты нарушения общественного порядка и дорожной безопасности. За два дня выявлено порядка 180 административных правонарушений, это факты распития алкоголя в общественных местах, мелкого хулиганства, правил благоустройства, нарушений миграционного законодательства и дорожной безопасности, реализации алкогольной продукции в ночное время.
На учет в полицию дополнительно поставлены 29 человек.