В Павлодарской области готовятся к паводкам

В селе Жалаулы Актогайского района, наиболее пострадавшем от паводков в прошлом году, выполнили масштабные инженерные работы. Возведены 2,3 км земляной насыпи высотой до 3 метров, оборудованы три котлована и две водоотводящие траншеи с общим объемом 200 тыс. м для сбора талой воды.