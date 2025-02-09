В Павлодарской области готовятся к паводкам

Актогайский район находится на особом контроле руководства области и ДЧС. Вокруг села Шолаксор, исторически входящего в зону риска подтопления, устроена 8,3 км защитной насыпи высотой до 2 метров. На подъездной дороге к селу к работе готовы 5 водопропускных труб, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.
Здесь на месте обсудили вопрос привлечения специальных организаций в случае необходимости проведения взрывных работ на реке Селеты во избежания рисков затора ледяных глыб и возможного выхода реки из русла.
В селе Жалаулы Актогайского района, наиболее пострадавшем от паводков в прошлом году, выполнили масштабные инженерные работы. Возведены 2,3 км земляной насыпи высотой до 3 метров, оборудованы три котлована и две водоотводящие траншеи с общим объемом 200 тыс. м для сбора талой воды.
Также в ходе объезда проинспектировано состояние 8 водопропускных труб вблизи села Шуга на автодороге Баскамыс-Каракога-Шуга-Жолболды и установленных в 2024 году 3 водопропускных труб на автодороге Жолболды-Шиликты.
Вокруг сел Ауельбек, Жанабет, Жамбыл в 2024 году возведены земляные насыпи высотой до 2,5 метров. Подготовлены 30 единиц спецтехники. С начала зимнего периода из населенных пунктов района вывезены 1260 тонн снега, работы продолжаются, — доложил аким района Каршыга Арынов.
Также совершен объезд паводкоопасных участков сел Узынсу, Тохта Иртышского района и готовность спецтехники в паводкоопасный период. В наличии имеется 70 единиц техники, для работы в этот период мобилизированы все силы и средства.
Первый заместитель акима области Серик Батыргужинов поручил еженедельно мониторить метеорологическую обстановку, принять все меры по недопущению ущерба от подтоплений.