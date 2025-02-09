В Челябинске мужчину задержали за попытку поджечь здание по указанию мошенников

«Оперативники уголовного розыска отдела полиции “Центральный” городского УМВД во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в попытке поджога административного здания в центре Челябинска. Им оказался 59-летний местный житель», — сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, прибывшие на место попытки поджога полицейские установили, что подозреваемый поджег резиновый коврик, находящийся на крыльце здания. Распространение огня сорвали случайные свидетели, которые вызвали экстренные службы. В свою очередь подозреваемый рассказал полиции, что стал жертвой телефонных мошенников.