В Челябинске мужчину задержали за попытку поджечь здание по указанию мошенников

По данным пресс-службы, прибывшие на место попытки поджога полицейские установили, что подозреваемый поджег резиновый коврик, находящийся на крыльце здания. Распространение огня сорвали случайные свидетели, которые вызвали экстренные службы. В свою очередь подозреваемый рассказал полиции, что стал жертвой телефонных мошенников.