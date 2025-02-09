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В Челябинске мужчину задержали за попытку поджечь здание по указанию мошенников

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Силовики в Челябинске задержали местного жителя, который пытался поджечь административное здание. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативники уголовного розыска отдела полиции “Центральный” городского УМВД во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в попытке поджога административного здания в центре Челябинска. Им оказался 59-летний местный житель», — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, прибывшие на место попытки поджога полицейские установили, что подозреваемый поджег резиновый коврик, находящийся на крыльце здания. Распространение огня сорвали случайные свидетели, которые вызвали экстренные службы. В свою очередь подозреваемый рассказал полиции, что стал жертвой телефонных мошенников.