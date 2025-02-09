Суд ужесточил наказание адвокату из Караганды

Адвокат Рашид Ефизов был задержан сотрудниками КНБ. Ранее он получил 4 млн тенге ($7 838) от директора детского сада, якобы для передачи начальнику Следственного отдела антикоррупционного отдела. Адвокат убедил подзащитного, что таким образом ему удастся «замять скандал», связанный с возбуждением дела против директора детсада (она является подозреваемой по делу о хищении бюджетных денег). В противном случае сотрудники Антикора арестуют ее на период расследования. Понимая, что эти требования незаконны, директор детсада обратилась в КНБ.