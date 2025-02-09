Суд ужесточил наказание адвокату из Караганды

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. В Караганде поставлена точка в резонансном процессе над адвокатом Рашидом Ефизовым, который обвинялся в подстрекательстве к взятке и попытке свершения мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба Карагандинского областного суда.
Адвокат Рашид Ефизов был задержан сотрудниками КНБ. Ранее он получил 4 млн тенге ($7 838) от директора детского сада, якобы для передачи начальнику Следственного отдела антикоррупционного отдела. Адвокат убедил подзащитного, что таким образом ему удастся «замять скандал», связанный с возбуждением дела против директора детсада (она является подозреваемой по делу о хищении бюджетных денег). В противном случае сотрудники Антикора арестуют ее на период расследования. Понимая, что эти требования незаконны, директор детсада обратилась в КНБ.
Апелляционная инстанция Карагандинского областного суда посчитала ранее вынесенный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды (2 года и 7 месяцев ограничения свободы) — «мягким и несправедливым».
«Приговор Казыбекбийского районного суда от 22 ноября изменить. По статье 24−190 часть 3 УК назначить 2 года 7 месяцев лишения свободы. По статье 28−367 часть 2 УК назначить 3 года лишения свободы. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить 3 года лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе… Избрать в отношении Ефизова меру пресечения в виде “содержание под стражей”, взять под стражу в зале суда», — огласила приговор судья Карагандинского областного суда Алия Жошева.