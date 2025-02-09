В Башкирии нашли тело 73-летнего мужчины

В деревне Староямурзино Балтачевского района обнаружили тело 73-летнего мужчины. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, мужчину без признаков жизни в спальне на кровати нашли его соседи. Пожарных они вызвали из-за сильного задымления в доме.
Сотрудники МЧС быстро потушили возгорание — очаг находился в утеплителе дымовой трубы на площади двух квадратных метров.
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