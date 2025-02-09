Россиянин напал с ножом на пассажира поезда

По данным следствия, 7 февраля мужчина 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения в вагоне-ресторане поезда на почве внезапно возникшей личной неприязни напал с ножом на оппонента и нанес ему не менее одного удара в область головы. Закончить преступление ему не удалось, так как его действия пресекли работники поездной бригады.