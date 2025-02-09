Среди напавших на полицейского в Дербенте оказался сын экс-главы Табасаранского района

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что по подозрению в нападении на полицейского задержаны трое местных жителей. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, трое подозреваемых, нарушавших общественный порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Повалив его на землю, они нанесли ему удары руками и ногами. Один из них забрал табельное оружие сотрудника, после чего произвел в него не менее восьми выстрелов.