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Среди напавших на полицейского в Дербенте оказался сын экс-главы Табасаранского района

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Один из напавших на полицейского в Дербенте является сыном бывшего главы Табасаранского района Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

Источник: РИА "Новости"

«Один из задержанных подозреваемых является сыном экс-главы Табасаранского района», — сказал собеседник агентства.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что по подозрению в нападении на полицейского задержаны трое местных жителей. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, трое подозреваемых, нарушавших общественный порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Повалив его на землю, они нанесли ему удары руками и ногами. Один из них забрал табельное оружие сотрудника, после чего произвел в него не менее восьми выстрелов.

СК