Пенсионерка из Пласта лишилась денег, поверив «бывшей начальнице»

В полицию обратилась местная жительница 1963 года рождения, которая рассказала, что у нее были похищены 125 тысяч рублей.
В одном из мессенджеров с ней связались сначала якобы бывшая начальница, а потом «сотрудник правоохранительных органов». Они обвинили потерпевшую в том, что она перевела крупную сумму денег в другое государство. Мошенники убедили перечислить им 125 тысяч рублей в рамках проверки. Когда женщина поняла, что деньги не вернутся, то обратилась в полицию.
В ГУ МВД России по Челябинской области рассказали о возбуждении уголовного дела, а также напомнили южноуральцам о необходимости бесед на эту тему с пожилыми людьми. Они все чаще и чаще становятся жертвами злоумышленников. Сегодня также стало известно, что 59-летний челябинец по наводке злоумышленников поджег крыльцо госучреждения.