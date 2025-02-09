Пенсионерка из Пласта лишилась денег, поверив «бывшей начальнице»

В одном из мессенджеров с ней связались сначала якобы бывшая начальница, а потом «сотрудник правоохранительных органов». Они обвинили потерпевшую в том, что она перевела крупную сумму денег в другое государство. Мошенники убедили перечислить им 125 тысяч рублей в рамках проверки. Когда женщина поняла, что деньги не вернутся, то обратилась в полицию.