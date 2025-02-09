Стая собак набросилась на женщину в Иркутске

В Иркутске агрессивные собаки набросились на женщину и искусали ее. Все произошло 7 февраля в районе улицы Фрунзе. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры Иркутской области.
— В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что на улице Фрунзе на женщину напали безнадзорные собаки и искусали ее. Животных отогнала прохожая, — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Халатность». Ход расследования также находится на контроле прокуратуры Иркутской области. Будет дана оценка исполнению законодательства, в том числе органами местного самоуправления, в сфере ответственного обращения с животными.