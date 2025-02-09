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В Москве проводят эпидрасследование в медцентре после выявления сепсиса у пациентов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями сепсиса у пациентов в медицинском центре «Я здорова», сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что, по полученной из Департамента здравоохранения города Москвы информации, у пациенток были выявлены случаи заражения после проведения операций в этом медицинском центре.

«Было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с обследованием очага и определением круга контактных лиц. Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что ситуация находится на контроле у столичного ведомства.

Роспотребнадзор
медицина