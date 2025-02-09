В Москве проводят эпидрасследование в медцентре после выявления сепсиса у пациентов

Отмечается, что, по полученной из Департамента здравоохранения города Москвы информации, у пациенток были выявлены случаи заражения после проведения операций в этом медицинском центре.
«Было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с обследованием очага и определением круга контактных лиц. Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что ситуация находится на контроле у столичного ведомства.