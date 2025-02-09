На Большом Ставропольском канале устранили аварию

Ранее сообщалось, что из-за образования шуги в Большом Ставропольском канале и снижения подачи воды на очистные сооружения нарушено водоснабжение в пяти населенных пунктах на Ставрополье. В зону отключения попали Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Предгорный и Минераловодский округ.