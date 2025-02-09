На Большом Ставропольском канале устранили аварию

«Аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале, откуда поступает вода на КМВ, устранена. Идет заполнение систем подающих водововодов от канала. Далее от главной насосной станции начнется заполнение систем водоснабжения, отключенных ранее систем Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Предгорного и Минераловодского муниципальных округов», — написал Ворошилов.
По словам мэра, вода домах Пятигорска появится вечером. Водоканалом города организован подвоз воды.
«По отоплению: в резервуарах котельных вода есть, при необходимости силами пожарной части заполнение систем теплоснабжения водой будет осуществляться путем подвоза пожарными машинами. Угрозы срыва отопления до заполнения систем водоснабжения нет», — добавил Ворошилов.
Ранее сообщалось, что из-за образования шуги в Большом Ставропольском канале и снижения подачи воды на очистные сооружения нарушено водоснабжение в пяти населенных пунктах на Ставрополье. В зону отключения попали Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Предгорный и Минераловодский округ.