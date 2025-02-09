Четыре человека погибли в жутком ДТП в Мангистау

«В результате столкновения четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель Toyota Camry с травмами доставлен в Бейнеускую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Водителю КамАЗа помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм», — сообщили в ДП региона.