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Четыре человека погибли в жутком ДТП в Мангистау

Легковушка столкнулась с грузовиком.

Источник: lada.kz

Смертельная авария произошла на трассе Бейнеу-Сайотес в Мангистауской области. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с КамАЗом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

«В результате столкновения четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель Toyota Camry с травмами доставлен в Бейнеускую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Водителю КамАЗа помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм», — сообщили в ДП региона.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.