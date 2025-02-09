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Замминистра здравоохранения Удмуртии арестовали по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. /ТАСС/. Заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву, подозреваемую в получении взятки на сумму 1,3 млн рублей, заключили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении должностного лица — заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики Кропочевой Н. А., обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в ее отношении суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 6 апреля», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, Кропочева, ранее занимавшая должность главврача горбольницы № 2, получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку 1,3 млн рублей за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из медучреждения. Фигуранткам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

По информации следственного управления СК России по Удмуртской Республике, в отношении знакомой заместителя министра здравоохранения региона, давшей взятку, также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля.

СК