Замминистра здравоохранения Удмуртии арестовали по делу о взятке

«Сегодня Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении должностного лица — заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики Кропочевой Н. А., обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в ее отношении суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 6 апреля», — сообщили в ведомстве.