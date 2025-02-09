Замминистра здравоохранения Удмуртии арестовали по делу о взятке

«Сегодня Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении должностного лица — заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики Кропочевой Н. А., обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в ее отношении суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 6 апреля», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, Кропочева, ранее занимавшая должность главврача горбольницы № 2, получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку 1,3 млн рублей за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из медучреждения. Фигуранткам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
По информации следственного управления СК России по Удмуртской Республике, в отношении знакомой заместителя министра здравоохранения региона, давшей взятку, также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля.