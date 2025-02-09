Восьмилетняя школьница оформила на мать кредит ради бонусов в игре

Для получения пяти тысяч бонусов через личный кабинет онлайн-банка своей матери она оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей, затем с кредитной карты перевела на дебетовую карту и хотела перевести на указанный «доброжелателем» счет. От потери денег помогла блокировка со стороны банка, который счел перевод подозрительным. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.