Телефонные мошенники обманули двух блокадниц на 600 тысяч рублей

Первой пострадавшей, 92-летней женщине, аферист представился как сотрудник некой цифровой компании. Он объяснил, что женщине нужно перезаключить договор, для чего необходимы ее паспортные данные. После ей позвонил «московский адвокат» и убедил, что в ее отношении возбуждено уголовное дело. Согласно ему, пожилая женщина переводила деньги на Украину. По словам «адвоката», блокадницу могли спасти только 200 тысяч рублей. Она поверила ему и отдала деньги приехавшему курьеру.