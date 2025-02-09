Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телефонные мошенники обманули двух блокадниц на 600 тысяч рублей

Телефонные мошенники обманули двух пожилых женщин, переживших блокаду Ленинграда, на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Источник: Freepik

Первой пострадавшей, 92-летней женщине, аферист представился как сотрудник некой цифровой компании. Он объяснил, что женщине нужно перезаключить договор, для чего необходимы ее паспортные данные. После ей позвонил «московский адвокат» и убедил, что в ее отношении возбуждено уголовное дело. Согласно ему, пожилая женщина переводила деньги на Украину. По словам «адвоката», блокадницу могли спасти только 200 тысяч рублей. Она поверила ему и отдала деньги приехавшему курьеру.

Второй жертвой мошенников стала 88-летняя блокадница. У нее выманили деньги по похожей схеме: позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Из-за них женщина потеряла 400 тысяч рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что второкурсница Уральского промышленно-экономического техникума отдала мошенникам почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства за гибель отца в зоне специальной военной операции (СВО). Таким образом она хотела обезопасить деньги, но оказалась жертвой обмана.