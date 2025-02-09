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Жесткое лобовое ДТП произошло в Молодечно по вине уснувшего за рулем водителя

В Молодечно два человека пострадали по вине водителя, уснувшего за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В Молодечно произошло жесткое лобовое ДТП по вине водителя, уснувшего за рулем, пострадали два человека. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла в районном центре примерно в 18.25 часов на улице Великий Гостинец. Установлено, что 60-летний водитель «Рено Дастер» уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Хендэ», за рулем которого был 52-летний мужчина.

После медобследования водителя и двоих пассажиров «Хендэ» отпустили домой. Водителю и 70-летней пассажирке «Рено» потребовалась госпитализация.

И непристегнутый ребенок пострадал при столкновении Volvo и Geely под Минском.

Тем временем ГАИ назвала сумму штрафа за прогрев двигателя в Беларуси дольше пяти минут.

Еще рыбак пробил резиновую лодку и застрял на острове в Гомеле.