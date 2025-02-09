Жесткое лобовое ДТП произошло в Молодечно по вине уснувшего за рулем водителя

Авария произошла в районном центре примерно в 18.25 часов на улице Великий Гостинец. Установлено, что 60-летний водитель «Рено Дастер» уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Хендэ», за рулем которого был 52-летний мужчина.