Что известно о нападении на полицейского в Дербенте

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- Трое местных жителей, нарушающих общественный порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции.
- Повалив его на землю, они стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.
- Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника, после чего произвел в него не менее восьми выстрелов.
О нападавших
- Все трое подозреваемых задержаны.
- Один из напавших является сыном бывшего главы Табасаранского района Дагестана.
О пострадавшем
- Пострадавшим является 28-летний полицейский патрульно-постовой службы.
- Сотрудник получил ранение левого бедра.
- Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Расследование
- Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
- Следователи также возбудили дело п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).