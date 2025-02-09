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Что известно о нападении на полицейского в Дербенте

В Дербенте неизвестные напали на сотрудника полиции. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Трое местных жителей, нарушающих общественный порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции.
  • Повалив его на землю, они стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.
  • Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника, после чего произвел в него не менее восьми выстрелов.

О нападавших

  • Все трое подозреваемых задержаны.
  • Один из напавших является сыном бывшего главы Табасаранского района Дагестана.

О пострадавшем

  • Пострадавшим является 28-летний полицейский патрульно-постовой службы.
  • Сотрудник получил ранение левого бедра.
  • Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Расследование

  • Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
  • Следователи также возбудили дело п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

СК