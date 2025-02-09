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В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Иномарка наехала на группу пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, днем в воскресенье на улице Московской в Ленинском районе уральской столицы водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигавшийся на большой скорости при совершении маневра допустил касание с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota Rav4, после чего выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим автомобилем Nissan March и совершил наезд на четверых пешеходов.

«В результате происшествия один из пешеходов, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные ранения. Еще трое пешеходов, включая женщину с ребенком и мужчину, были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГАИ, автомобиль Nissan стоял на обочине из-за поврежденного колеса, когда произошел инцидент, двое мужчин помогали женщине-водителю заменить покрышку.