В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов

По данным ведомства, днем в воскресенье на улице Московской в Ленинском районе уральской столицы водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигавшийся на большой скорости при совершении маневра допустил касание с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota Rav4, после чего выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим автомобилем Nissan March и совершил наезд на четверых пешеходов.