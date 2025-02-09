В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов

По данным ведомства, днем на улице Московской в Ленинском районе уральской столицы водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал на большой скорости при совершении маневра столкнулся с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota RAV4, после чего выехал на правую полосу дороги, где врезался со стоящим автомобилем Nissan March, наехав на четверых пешеходов.