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Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт

МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын экс-главы Табасаранского района Дагестана ранее был осужден по делу о взрыве в отделе полиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.

Источник: © РИА Новости

В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных — Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова.

«Сандро Шихмагомедов был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района на территории местного РОВД», — сказал собеседник агентства.

В сентябре 2013 года в селе Хучни во двор районного отдела полиции террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное в машине. В результате взрыва погибли два человека, еще 17 были госпитализированы.