Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт

В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных — Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова.